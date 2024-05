Por qué Lionel Messi no jugará en la visita del Inter Miami a Vancouver por la MLS

messi miiami 2.jpg Lionel Messi tendrá descanso en el Inter Miami por la MLS.

La decisión de no viajar no es por una lesión sino para darle un descanso para que no tenga que viajar 4.500 km. hasta la ciudad canadiense, donde muchos fanáticos se quejaron por la ausencia del capitán de la Selección argentina.

“Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible”, dijo un comunicado especial del Whitecaps FC.

El Inter Miami volverá a jugar el miércoles 29 como local ante Atlanta United y por eso el Tata Martino decidió que Messi, Suárez y Busquets descansen este sábado.

Inter Miami visita a Vancouver Whitecaps por la MLS

El encuentro entre Vabcouver Whitecaps e Inter Miami se disputará en el estadio BC Place, desde las 23:30 de la Argentina y será transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV+.

Los once titulares del Inter serían Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Jordi Alba; David Ruiz, Benjamín Cremaschi, Julian Gressel; Leonardo Campana, Matías Rojas, Leo Afonso.

La agenda de Messi antes de la Copa América