Pablo Palacio, ante su tercer Reducido con Independiente Rivadavia

Pablo Palacio horizontal.jpg El volante Pablo Palacio es un jugador muy importante en el equipo que dirige Gómez.

Sobre la chance de jugar por tercera vez el Reducido por el ascenso, reconoció: "Estoy muy contento de haber clasificado una vez más al Reducido. Es algo muy importante en lo individual y grupal, Tuve la posibilidad de integrar los tres planteles y en un club grande como Independiente Rivadavia que se merece pelear por objetivos importantes".

Independiente-Rivadavia-3.jpeg Lucas Ambrogio, Enzo Martínez y Pablo Palacio, son claves en la Lepra. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El jugador, añadió: "Para nosotros clasificar al Reducido es algo muy importante, es un objetivo que nos habíamos propuesto desde que empezó el torneo. El grupo se lo merece y es un premio al trabajo y la entrega. Tenemos plantel par dar pelea y somos un equipo muy competitivo. Además, hemos recuperado a jugadores importantes como Matías Quiroga y Enzo Martínez, y tener al plantel completo es muy importante para esta recta final".

►TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Gómez y su meta en Independiente Rivadavia

Con respecto al partido ante Nueva Chicago, que se jugará este lunes a las 17 en el Gargantini, el volante ofensivo admitió: "Es un partido muy importante y saldremos a buscar los tres puntos para tener la mejor posición en la tabla".

►TE PUEDE INTERESAR: Jorge Scolari ya palpita el Reducido con Independiente Rivadavia

Pablo Palacio está pasando por un gran momento futbolístico y afirmó: "Me siento en un buen nivel, Gabriel Gómez siempre me ha dado mucho respaldo y trato de responderle en la cancha. Independiente Rivadavia significa mucho para mí y trato de dar lo máximo cada vez que me toca jugar"