Ortigoza se refirió al despido de Insúa: "fue la tarde más difícil de mi vida"

Además, el campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo se refirió al rumor de que Boca y River estarían tras los pasos del capitán, Adam Bareiro: "llegó ese rumor, pero son todos rumores. Primero viene el rumor y después el llamado. Se manejan así acá. Al club no llegó nada concreto".

Néstor-Ortigoza.jpg Ortigoza ocupa actualmente un cargo dirigencial en San Lorenzo.

"En su momento pedíamos siete millones de dólares, hoy deberíamos sentarnos y hablar. Es nuestro capitán, referente y goleador. Lo tenemos que cuidar. Lo cuidamos y le cumplimos. Se le debía, él estaba incómodo y nos hicimos cargo de esa deuda" agregó el ex mediocampista.

Sobre la posibilidad de reforzar a un rival directo como lo son Boca y River, Ortigoza declaró: "Lo ideal sería venderlo al exterior. Después uno no puede decir que no porque van pasando cosas. El fútbol es muy dinámico. Hoy uno dice que no y mañana pasa otra cosa. Hay que ser prudentes, estar tranquilos, ver las ofertas que nos llegan y tomar la mejor decisión".

"Tenía una cláusula de salida, pero la bajamos después de que quería irse el torneo pasado. Cuando le cancelamos la deuda le hicimos una cláusula baja de salida. El semestre pasado era de siete millones, ahora es de 3,5 millones" añadió.

insua 2.jpg El Gallego Insúa se fue de San Lorenzo por decisión de la dirigencia.

Por último, el actual dirigente a cargo del fútbol profesional de San Lorenzo habló sobre el interés por repatriar a Agustín Martegani: "es un jugador muy interesante, me encanta cómo juega. Él se tiene que presentar en San Lorenzo y ahí, nos sentaremos a charlar junto con el presidente y Romagnoli para analizar su futuro".

San Lorenzo en la Copa de la Liga Profesional

En la Copa de la Liga, bajo las órdenes de Insúa, San Lorenzo cosechó 16 puntos en 14 fechas. Ganó 3 partidos, perdió 4 y empató 7, y tuvo un total de 10 goles a favor y 14 en contra. Pese a que los resultados no fueron ostensiblemente favorables, el Ciclón tuvo partidos interesantes y logró estabilizarse medianamente tras un sostenido período de crisis asociados a problemas institucionales.