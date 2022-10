Orsi y Gómez, con bronca por los insultos a algunos jugadores

godoy-cruz-san-lorenzo2.jpg Sergio Gómez otros de los DT de Tomba, defendió a los jugadores. Foto: Martín Pravata (UNO)

Favio Orsi fue el primero que tomó la palabra y se mostró dolido por los insultos que recibieron algunos jugadores: "Me duele alguna puteada para un jugador nuestro. La verdad es que me dan ganas de llorar, estos chicos se matan por el club, en un torneo que no da respiro y que se juega con la soga al cuello por el promedio del descenso".

godoy-cruz-san-lorenzo6.jpg

En su testimonio, agregó: "Es injusto que le caigan a un jugador, los responsables somos nosotros. Me dolió muchísimo entrar al vestuario y ver un jugador llorando. Son chicos que se han criado acá, quieren mucho al club y que tienen un gran sentido de pertenencia. Lo considero injusto y me dan bronca las críticas hirientes. Los jugadores se matan por la camiseta y por el club".

"Le agradezco a estos jugadores que nos hacen ilusionar cada vez que entran a una cancha, jugando bien o mal. Estamos en una racha de mierda, pero nos vamos tranquilos porque estos chicos entregan todo lo que tienen", reconoció.

godoy-cruz-san-lorenzo3.jpg Algunos jugadores fueron cuestionados por un grupo de simpatizantes. Foto: Martín Pravata (UNO)

"Hace dos fechas que tenemos la posibilidad de lograr el objetivo de quedarnos en primera, pero todavía no lo hemos conseguido. Sabíamos que no va ser fácil, pero acá se hablaba de Copa Sudamericana y de pelear el campeonato. El único objetivo que tenemos es dejar al club en primera. Es lo que nos propusimos cuando llegamos con Sergio hace algunos meses. Por eso a los chicos hay que apoyarlos y las críticas mejor que sean para nosotros".

Con respecto al partido ante San Lorenzo, opinó: "Godoy Cruz mereció ganar, pero estamos en ese momento donde somos superiores y no podemos ganar. Hubo un equipo que salió a ganar el partido y el otro (por San Lorenzo) vino a no perder. Me voy muy conforme por el esfuerzo de los jugadores que salen a ganar siempre".

"Nos cobraron un penal y después lo anulan, con el VAR estamos cruzados. En el primer tiempo no nos cobraron un penal y los que nos han cobrado los revisan y dan marcha atrás", agregó Orsi con ironía.

Sergio Gómez también dijo lo suyo y reconoció: "Es parte de la sociedad que se cree con el derecho de lastimar a un chico como lo hicieron, y que se vaya llorando. Estamos peleando el descenso con jugadores de 20, 21 y 22 años".

Al consultarle el nombre del jugador al que algunos hinchas insultaron, admitió: "Es Valentín Burgoa. Se equivoca el que no intenta y es doloroso, porque son chicos del club, son nuestros. Los jugadores dejan todo para que el club se quede en primera. Fijate que Martín Ojeda terminó jugando y hacia pocas horas que habían operado a su hijo".