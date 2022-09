Orsi y Gómez, con bronca por la eliminación de Godoy Cruz

Sergio Gómez Godoy cruz-.jpg Sergio Gómez dijo que el objetivo es dejar al Tomba en primera división. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sergio Gómez arrancó hablando post eliminación ante Banfield y aseguró: "Nos vamos con mucha bronca, queríamos pasar de fase, pero hay que dar vuelta la página y pensar en el partido del sábado ante Banfield. Se vienen seis finales muy importantes por el objetivo que nos propusimos desde que llegamos que es permanecer en la categoría".

"Tenemos mucha bronca interna porque no pudimos darle una alegría al hincha que vino en gran número a San Luis. Era la ilusión nuestra y la de la gente en pasar a la siguiente fase y no pudimos lograr el objetivo de llegar a las semifinales", agregó.

El Tomba está atravesando un mal momento ya que a la eliminación de la Copa Argentina se suma que hace cuatro partidos que no gana y de los últimos 12 puntos solamente sumó uno. Sobre esta situación Favio Orsi admitió: "Las rachas positiva no hay que explicarlas, las negativas sí. Ahora hemos quedado afuera de la competición si merecerlo, los penales son así".

Favio Orsi-Godoy Cruz.jpg Favio Orsi dijo que cuando llegaron el equipo estaba en descenso directo.

Favio Orsi continuó diciendo: "El objetivo era salvarnos del descenso, un mazazo sería perder a categoría. Nosotros teníamos una ilusión de ganar la Copa Argentina. Cuando llegamos al club estábamos en descenso directo y no se hablaba de otra meta que era dejar a Godoy Cruz en primera. No se hablaba de salir campeón, de jugar una copa internacional. Todavía no hemos logrado el objetivo de quedarnos en primera, estamos cerca".

Luego, Sergio Gómez añadió: "Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores y es una frase que hay que aplicarla. Hay que entender que cambiamos la palabra descenso por ilusión. Es el fútbol de Mendoza el que está en primera división y hay que tirar todos para el mismo lado sin buscar ni basura ni mugre porque no la hay. Este grupo de jugadores va a salir a la cancha a dejar todo para estar más cerca del objetivo de estar en primera y si se puede lograr algo más, mejor".

orsi Gómez.jpg

Con respecto al rumor de la eliminación de los descensos, Gómez fue claro y dijo: "Tiene que ser por méritos deportivos, y salvarnos del descenso en la cancha. Tiene que seguir todo como está".