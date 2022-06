¡Orgullo mendocino! Qué dijo Diego Vázquez tras comenzar su ciclo en la selección de Honduras

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Argentina dio el gran golpe en el ranking mundial de la FIFA

Diego-Vazquez.jpg

El ex arquero de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín fue contratado por la Fenafuth tras el fracaso en la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022 con el uruguayo Fabián Coito y el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez (quedó en último lugar del octogonal).

Ahora el equipo que orienta se mediría con España, Arabia Saudita y Guatemala.

►TE PUEDE INTERESAR: Gerónimo Poblete y los reclamos en Independiente

Vázquez le dio una larga nota a Ovación.

-¿Cómo te fue en los tres partidos que dirigiste a la selección de Honduras?

-En los partidos nos fue bastante bien en la primera experiencia, si bien tuvimos poco tiempo para trabajar. De tres partidos ganamos dos y en el que perdimos no tuvimos buenas condiciones en el regreso, estuvimos más de 20 horas en los aeropuertos porque se dañó un avión entonces fue con condiciones particulares. En los otros dos partidos ganamos de visitante y de local; Honduras hacía 30 meses que no triunfaba acá en su cancha, nos gustó bastante e hicimos un muy buen trabajo.

Diego-Vazquez-Seleccion-Honduras-1.jpg

-¿Te tomó por sorpresa cuando te dijeron que seguías al frente del equipo?

-Sí, un poco, no sé si hubo tanta sorpresa pero sí ya tenía un acuerdo con Municipal y si bien había avanzado bastante lógicamente que si ponía en la balanza, preferí la selección es la ilusión en todo este tiempo que he estado en Honduras.

-¿Te sentiste apoyado por Troglio y otros DT para seguir?

-Sí, siempre es importante el apoyo de los técnicos, nosotros a los que estuvieron anteriormente, el caso de Fabián Coito (el DT uruguayo) y el Bolillo (Gómez), también los apoyamos. Es importante que los que están en los clubes apoyen a la selección porque es por el bien del fútbol de la región.

-¿En Municipal de Guatemala entendieron la situación cuando les dijiste que no afrontarías el desafío?

-Lógicamente que no, se molestaron porque ya había dado la palabra, pero cuando la di no tenía la propuesta de la Federación de Honduras, entonces con mucho pesar les tuve que decir después que no, pero en el fondo sé que es gente de fútbol y sé que lo van a entender.

-¿Llegaste a estar en el lugar que siempre buscaste?

-Yo creo que por lo logrado en los equipos que estuvimos por lo menos merecíamos una oportunidad, ahora la tuvimos y creo que la aprovechamos.

Diego-Vazquez-Seleccion-Honduras.jpg

-¿Ya le apuntás al Mundial de 2026 con la Bicolor?

-Y bueno, en un principio tenemos contrato por 14 meses, tenemos que seguir mejorando, Honduras es un grande de la región que estaba dormido y tiene que despertar, después sí apostar por todo el proceso por qué no, esa es la ilusión.

-¿Qué decís de tus hijos que se destacan en las inferiores?

-Ahora están en Estados Unidos, el más chico está en Philadelphia Junior y el más grande está estudiando. Lo principal que quiere un padre es que estudien y después si deciden jugar u otra cosa también los vamos a apoyar obviamente.

-¿Te llamó mucha gente de Argentina al saber que dirigís a una selección?

-Sí, sí, mis hermanos, toda la gente con la que estamos en contacto y mis amigos se pusieron contentos, también sabían que era una ilusión que teníamos para llegar y lo estamos cumpliendo; esperemos seguir creciendo.

-¿Cómo ves a la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar?

-La Selección Argentina está bastante bien, en los últimos tiempos juega bien, gana, gusta, entonces esperemos que lleguen muy bien al Mundial para darle alegría a la gente. La verdad que los he visto muy bien, ordenados, que llegan con mucha gente, generan situaciones de gol y son fuertes en defensa.

Los títulos de Vázquez en el fútbol hondureño