Nuevos detalles en el escándalo por una transferencia de $300 millones a un club de San Luis

La denuncia de Endeiza se basa en el decreto N°2791-SGG-SD-2022, que estableció el Ente de Deporte en abril de 2022, con la condición de actuar en concordancia con las facultades conferidas a la Secretaría de Deportes. No obstante, la investigación sugiere que este ente fue utilizado como una "herramienta" para canalizar fondos públicos al club que Ramírez presidía.

La investigación actual busca determinar si el funcionamiento del club, establecido en enero de 2023, dependía exclusivamente de fondos públicos. Como respuesta, la administración provincial solicitó la intervención de San Luis Fútbol Club por 90 días a Personas Jurídicas la semana pasada.

El club de los 13 socios

En declaraciones a Diario UNO, Lorena Domínguez, de la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis, conto que el club en cuestión fue autorizado para funcionar el 6 de enero del 2023.

“Sin embargo, nosotros el 14 de diciembre, recibimos una nota suscrita por el Secretario de Deportes del Gobierno de la provincia (Gabriel Ribero), que manifestó la preocupación y solicitó si podíamos tomar intervención, como órgano de fiscalización público, porque han habido giros importantes de dinero desde la Secretaría de Deportes a través de un ente desconcentrado de deportes, hacia la Asociación San Luis Fútbol Club, donde tanto la Secretaría de Deportes, como el ente, y San Luis FC, estaban encabezados por la señora Cintia Marina Ramírez", explicó la funcionaria.

san luis FC.jpg San Luis FC está en medio de un escándalo

"Desde Personas Jurídicas ordenamos una inspección en la sede social de la entidad a fin de facilitar una auditoría contable, ver el estado de situación patrimonial y económica de la entidad, y nos encontramos con que no existe esta sede social manifestada en las actas del club. No existe el club, no hay instalaciones físicas", agregó Domínguez.

"En los últimos días de gestión de esta entidad, el 5 de diciembre, la gestión de Gobierno anterior, les aprueba (al club) una reforma de estatuto donde introducen un cambio de sede social. Nos dirigimos a ese sede social, y no encontramos ningún espacio físico para la entidad. Tomamos declaración con Escribanía de Gobierno, con testimonios de las personas que trabajan allí, ya que coincide con el edificio de la Universidad de La Punta, y mencionaron que nunca funcionó allí el club".

Transferencias millonarias

Respecto a la actuado por la DPJ sanluiseña, Domínguez señaló: "Respecto a los fondos públicos enviados al club, descubrimos que el día 7 de diciembre (2023), se transfirieron 290 millones de pesos. Esto fue algo que hizo la propia funcionaria Cintia Ramírez, que se "autotransfirió" esta suma al club".

Avanzando con las investigaciones tenemos 276 transferencias entre los años 2022 y 2023 hacia el club, siendo que el club se constituyó (legalmente) el 6 de enero del 2023. Es decir, que durante el 2022 no estaba funcionando como club, asociación civil formalmente constituida, y sin embargo, desde el gobierno (provincial) se giraban fondos para una entidad que no existía como tal", Lorena Domínguez, de la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis.

san luis 1.jpg El club recibió transferencias millonarias

Luego la funcionaria manifestó: "Continuando la trazabilidad del dinero, en un banco ingresó, a la cuenta del club, y con firma autorizada de Cintia Ramírez, el 7 de diciembre y se hicieron transferencias a una empresa radicada en Buenos Aires por 290 millones por la supuesta compra de un colectivo (ómnibus), ya que no se ha podido dar con este vehículo en la investigación", detalló la funcionaria del DPJ que agregó: "Lo extraño es que en los movimientos de cuenta, es que tras la salida de los 290 millones, a los dos días entraron $8.350.000 a la cuenta, girados desde la misma empresa a la que se transfirieron los 290 millones en Buenos Aires".

Para concluir con la descripción de la situación institucional del club puntano, Lorena Domínguez aportó: "llama mucho la atención de que en el club existen 13 socios activos, que forman toda la Comisión Directiva y que a su vez, eran casi todos funcionarios del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Deportes".

La AFA suspendió a la Liga Sanluiseña

Como consecuencia de esta intervención, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender la afiliación de la Liga Sanluiseña, alegando intervención política en un club de fútbol. El Consejo Federal de la AFA eliminó al equipo femenino de la primera división y a los conjuntos más populares de la provincia que participan en el Federal A.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcanaldeportv%2Fstatus%2F1745151644864516187&partner=&hide_thread=false "Tenemos el sueño de jugar en Primera y de representar a nuestra provincia, como lo hicimos los últimos dos años".



El comunicado de las jugadoras de San Luis FC, tras la desafiliación de la Liga Sanluiseña.



De momento, ningún equipo de la provincia puede jugar torneos AFA. pic.twitter.com/8GejNatD7v — DEPORTV (@canaldeportv) January 10, 2024

La AFA destaca la importancia de respetar el estatuto y evitar la intervención política en los clubes de fútbol. En virtud de esta decisión, la afiliación de la Liga Sanluiseña quedó suspendida, excluyendo a sus instituciones de toda competencia, según informó el organismo rector del fútbol argentino. Y considera que esta injerencia judicial constituye "una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros", de acuerdo con su Estatuto.

Como medida preventiva hasta que se regularice la situación, la AFA suspendió la participación de San Luis FC tanto en la Copa Federal como en el torneo femenino que organiza la entidad madre del fútbol argentino. Lo mismo ocurrirá con Juventud y Estudiantes.

Los equipos del Federal A tampoco podrán formar parte de la reunión de la divisional programada para el 18 de enero, donde se confirmará la fecha de inicio y el formato del torneo. Además, Juventud podría perder su lugar en la Copa Argentina, donde debe enfrentarse a Deportivo Maipú en los 32avos. de final. Las instituciones de la Liga Sanluiseña de Fútbol no podrán participar en el Torneo Regional ni en otras competiciones organizadas por el Consejo Federal, tanto a nivel de ligas como de clubes.