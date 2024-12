No ataja en Argentina: Riquelme avanza en Boca por un arquerazo de nivel internacional

El asunto es que Leandro Brey es hoy por hoy el arquero titular. El joven de 22 años, ex Los Andes, se adueñó de los tres palos y a fuerza de talento se ganó el cariño de la hinchada. Pero no convence del todo como para darle la titularidad en 2025, o tal vez pretenden llevarlo de a poco y no cargarle la pesada mochila de los problemas Xeneizes.

Riquelme avanza en Boca por un arquerazo de nivel internacional

Con Sergio Romero (37) la cosa está prácticamente resuelta: se va. Los bajos rendimientos y el enfrentamiento con un hincha tras la derrota ante River en La Bombonera detonaron la relación con la dirigencia y su futuro podría estar en el exterior.