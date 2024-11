Nicolás Romano y las claves de Gimnasia y Esgrima para jugar con San Martín de Tucumán

►TE PUEDE INTERESAR: Maximiliano Padilla quiere dejar la vida en el choque entre Gimnasia y Esgrima y San Martín de Tucumán

Nicolas Romano habló sobre San Martín de Tucumán y admitió: "Vamos a enfrentar a un rival duro, lo demostró con la campaña que hizo. Estos dos partidos se juegan con mucha inteligencia, hay que ser ordenados, estar concentrados al máximo y en este primer partido vamos a mostrar lo que venimos haciendo".

"La fortaleza que tenemos es el grupo humano que hay, todos tiramos para el mismo lado, es algo que se ve reflejado en la cancha. No arrancamos muy bien el torneo y pudimos revertirlo con mucha constancia", continuó diciendo.

El gran momento de Nicolás Romano

El jugador habló de su gran momento y consideró: "La verdad que estoy feliz por este presente que me toca vivir, estoy colaborando con el equipo y es lindo poder convertir goles, que es muy importante para un delantero. Me siento muy cómodo y espero seguir por este camino, vivo de manera muy especial todo lo que no estamos jugando".

La palabra de Nicolás Romano

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima fueron al entrenamiento a apoyar al plantel

Gimnasia y Esgrima--- Hinchas.jpg Los hinchas fueron alentar al plantel en la última práctica en el Víctor Legrotaglie antes de jugar con los tucumanos. Foto: Argentina FC