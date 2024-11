Maximiliano Padilla quiere dejar la vida en el choque entre Gimnasia y Esgrima y San Martín de Tucumán

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima sueña con el ascenso y ya tiene rival en semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El salteño de 30 años que se inició en las divisiones de inferiores de Boca Juniors, que jugó en Central Norte de Salta y Estudiantes de Río Cuarto habló con Ovación y mostró sus ganas de dejar todo ante los tucumanos.

Padilla 3.jpeg Maxi Padilla tiene marca y llega al gol. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Es una semana linda la que estamos viviendo, estamos trabajando de la mejor manera para llegar de la mejor manera al primer encuentro ante San Martín de Tucumán. Sabemos lo que representa el rival, nosotros tenemos un gran equipo y también se deben preocupar por nosotros. Nadie nos regaló nada para llegar a esta instancia, lo hemos hecho por méritos propios", aseguró el zaguero central.

"La gente nos acompañado mucho en este proceso y lo seguirá haciendo. Nosotros vamos a tratar de dejar todo en estos dos partidos que tenemos que jugar por las semifinales. Vendrá mucha gente a la cancha y será algo muy bueno para nosotros", afirmó.

"Me siento muy identificado con este club, con la gente, en cada institución que me toca jugar dejo la vida. Se vivirá una fiesta en la cancha ante San Martín de Tucumán y nosotros queremos regalarle un triunfo a la gente que se siente identificada con este equipo", opinó Maximiliano Padilla.

"Este plantel lo mejor que tiene es la humildad, de trabajar día a día, no tiene ese ego de equivocarse, sino de seguir mejorando y continuar intentándolo siempre. Tenemos un gran equipo y un gran material humano", aseguró Maximiliano Padilla.

