Nicolás Chacón brilla en el Atlético Argentino con luz propia

Nico Chacon March.jpg Nico Chacón se abrazó con Juan March, uno de los preparadores físicos que le dijo que iba a marcar un gol.

"Cuando fui a tirar el penal estaba un poco nervioso y pensaba si lo erraba me iban a matar. Pero fui a pegarle con mucha confianza y sabía que convertía. Y en el festejo lo abracé a Juan March uno de los profe que me había dicho que hacía un gol y fue dedicado a él", contó Nicolás.

Nicolás y Pablo Chacón.jpg Nico Chacón junto a su padre Pablo.

Cuando habla de su papá Pablo se emociona y dice: "Me acompaña para todos lados junto a mi mamá Verónica. Lo viven con mucha pasión y cuando terminó el partido lloramos juntos. Ellos no querían que tirara el penal me dijeron. Mi hermana Brisa y mi viejo no vieron cuando tiré el penal".

Su trayectoria

Nicolás Chacón tiene 25 años, se inició en Huracán Las Heras, estuvo en Gimnasia y Esgrima, estuvo jugando en España, en la reserva de Peñarol de Uruguay. Hace cuatro años que está en el club.

La palabra de sus padres

Pablo: "La verdad que estamos muy felices con Nico. Nosotros siempre lo apoyamos y contento por el gran logró que consiguió el club y que haya sido protagonista marcando el gol de penal que no era fácil agarrar la pelota y patear en una final"

Verónica: "Me tapé la cara, y lloramos mucho cuando la pelota entró. Se lo merece, sabemos del esfuerzo que hace todos los días, ha sufrido bajones y siempre le dio para adelante, como madre estoy muy feliz y orgullosa".

Ahora se viene la final anual entre Atlético Argentino (campeón del Clausura) y FADEP del Apertura. Se disputará el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio del Atlético San Martín.

El gol de Nicolás Chacón