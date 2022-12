Nicolás Arce, la bandera que tiene Gutiérrez Sport Club

Nicolas Arce Gutiérrez Sport Club.jpg Nicolás Arce sigue vigente con esa gambeta. La gente sigue gozando de su fútbol de potrero. Foto: Emanuel Rodríguez- Prensa Gutiérrez Sport Club

Gutiérrez está ilusionado con lograr el ascenso al Torneo Federal A y enfrentará al Atlético San Martín en semifinales del Torneo Regional Amateur, una serie cuyo partido de ida se disputará en el estadio Celeste y la revancha será en el Este.

Nico Arce, oriundo de Rivadavia, tuvo una larga charla con Ovación y arrancó diciendo: "Disfruto mucho de jugar al fútbol, soy feliz cuando entro a una cancha y Gutiérrez es como mi casa. Acá siempre me han brindado mucho cariño y por eso tengo un afecto especial por esta institución".

"En lo personal me siento muy bien y ahora estamos en otra etapa para tratar de llegar a la final. Va ser duro enfrentar a San Martín, pero Gutiérrez siempre está preparado para jugar estos dos partidos. Queremos llevarnos el premio mayor y llegar a la final", continuó diciendo el talentoso jugador.





Nicolás Arce Gut. Sport Club.jpg Nico Arce sueña con el ascenso. Ahora en semi enfrentarán al Atlético San Martín. Foto: Emanuel Rodríguez- Prensa Gutiérrez Sport Club

Los rulos de Nico Arce

Nicolás Arce se refirió a su inconfundible peinado y a su forma de jugar: "Siempre que empieza un torneo dejo que la melena se ponga bien alta y dentro de la cancha trato de hacer lo que a la gente le gusta. Ese es mi estilo y lo voy a intentar hasta cuando me den las piernas. Los años pasan pero el estilo no lo voy a cambiar nunca".

Nicolas Ismael Arce Gutiérrez..jpg Nicolás Arce sufrió mucho con la pérdida de su papá. Su gran amigo. Foto: Emanuel Rodríguez- Prensa Gutiérrez Sport Club

La tristeza por la pérdida de su papá

Nicolás Arce se emocionó cuando habló de su padre, Hualdo. "La verdad es que con la pérdida de mi papá se fue una parte de mi corazón. Me costó mucho superarlo porque era quien me acompañaba a tomar el colectivo, me iba a buscar cuando terminaba de entrenar".

"Con mi viejo compartíamos todo lo que tiene que ver con eel fútbol, lo veíamos juntos. Fue muy triste perderlo, pero tengo una gran familia, a mi señora (Gabriela Araujo) y a mis hijos (el changuito Ismael y Regina) que me hacen muy feliz"