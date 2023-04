Nico González y un gol que acerca a la Forentina a la final de la Copa Italia

►Te puede interesar: Lionel Scaloni y una afirmación que sorprendió al mundo del fútbol

En Fiorentina, además de González jugó Lucas Martínez Quarta, ambos como titulares.

Cremonese es la sorpresa de la presente Copa Italia, ya que venía de eliminar al Napoli (líder de la Serie A) y a la Roma, pese a marchar último en la liga. El conjunto lombardo concluyó el cotejo con diez futbolistas por la expulsión del austríaco Emanuel Aiwu.

El partido desquite se jugará el jueves 27 de este mes en el estadio Artemio Franchi, en Florencia.

Este martes, Juventus e Inter igualaron 1 a 1 en la primera semifinal, jugada en Turín, con tantos del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, para la Juve, y el belga Romelu Lukaku, de penal, para el Neroazzurro, ambos en la parte final.

El encuentro de vuelta entre Juventus e Inter se desarrollará el miércoles 26 de abril venidero en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

