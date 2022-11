Neymar y una frase de Tité sobre su futuro en el Mundial Qatar 2022

►Te puede interesar: Kylian Mbappé y Francia, sancionados en el Mundial Qatar 2022

neymar tobillo 1.jpg El tobillo de Neymar a unas horas de la lesión en el Mundial Qatar 2022

Ante la ausencia de Neymar (lesión en ligamentos de su tobillo derecho) y Danilo (lesión en el ligamento interior del pie), el técnico de 61 años consideró que "Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene, Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos".

Respecto de la lesión del astro del PSG, el DT afirmó: "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo".

neymar lesion 2.jpg Neymar se mostró dolorido y conmovido tras su lesión ante Serbia

Marquinhos respaldó a Neymar

Por su parte, el defensor Marquinhos se lamentó por la ausencia de Neymar, su compañero de club y del seleccionado brasileño: "Necesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con ésto".

"Está durmiendo con fisioterapia, trabajando 24 horas por día. Esto muestra cuánto quiere estar de vuelta con nosotros", reveló.

https://twitter.com/LuliAriasL/status/1596332823841054720 Raphinha en Instagram:



“Los fans de Argentina tratan a Messi como un Dios. Los fans de Portugal tratan a Cristiano Ronaldo como un rey. Los de Brasil se alegran de la lesión de Neymar. El mayor error de su carrera es nacer brasileño, este país no merece su talento y su fútbol” pic.twitter.com/Cm2mOrH1U5 — Luciana (@LuliAriasL) November 26, 2022

Pese a la salida del delantero estrella, el jugador de 28 años expresó: "Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo".

Brasil irá por otro triunfo en el Mundial Qatar 2022

Brasil debutó en Qatar 2022 con un triunfo frente a Serbia por 2 a 0 y con el objetivo de alzar su sexta Copa Mundial, intentará este lunes ganarle a Suiza.

El conjunto brasileño lidera el Grupo G del Mundial Qatar 2022, con 3 puntos, y lo escolta Suiza con igual puntaje pero con un gol menos a su favor, tercero es Camerún y último Serbia, ambos sin unidades.