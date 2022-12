►TE PUEDE INTERESAR: Dibu Martínez se convirtió en héroe para alcanzar la gloria

"Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar, esto no me lo olvido más, somos campeones del mundo", agregó.

El volante añadió que "hay que sufrir para poder gozar, somos justos ganadores. Para ser campeón hay que ganarle al último campeón y lo hicimos".

"Amo a todos los argentinos. Los dejamos en al cima del Mundo. Ojalá todo el país esté tan feliz como nosotros. No lo puedo creer pero somos justos campeones", expreso De Paul.

"Con cada situación nos hicimos más grandes. Seremos eternos. Que la gente esté orgullosa. La bandera está en la cima del mundo", agregó.

De Paul le dejó un mensaje a todos los hinchas y dijo: "Me siento orgulloso de haber nacido en este país. Nosotros llevamos la bandera a todos lados y que disfruten este título como todos nosotros".

