Dibu Martínez se convirtió en héroe para alcanzar la gloria

►Te puede interesar: Mundial Qatar 2022: el gol de Messi que se festejó con el corazón

martinez 1.jpg Dibu Martínez quedará en la historia como el tercer arquero campeón del mundo con la Selección argentina

Tal vez como un anuncio de lo que vendría en la definición, el héroe de todos tapó un mano a mano ante Kolo Muani cuando ya se jugaba tiempo de descuento, en el suplementario.

El resumen de la final

Embed

Lo que no pudieron alcanzar Sergio Goycochea en Italia 90 y Chiquito Romero en 2014, fue para el Dibu Martínez en 2022, para poner su nombre de arquero campeòn del mundo junto a los de Ubaldo Fillol y Nery Pumpido (uno de los que ingresó con la Copa del Mundo), nada menos.

►Te puede interesar: Ángel Di María otra vez goleador y héroe en una final

dibu 2.jpg

"Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien. Hice lo mío, lo que soñé, no puede haber un Mundial que haya soñado tanto como este", dijo el guardavallas que debutó en la Selección argentina el año pasado y acumula títulos de Copa América, Finalissima y ahora la Copa del Mundo.

"Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia", expresó emocionado el arquero formado en Independiente que desde muy joven emigró en busca de lo que esta viviendo en estos momentos.