Mundial Qatar 2022: Francia perdió otra figura esencial para la Copa del Mundo

Presnel Kimpembe, compañero de Lionel Messi en el París Saint Germain (PSG), fue desafectado de la convocatoria, ya que no logró recuperarse a tiempo de una lesión (daño muscular).

El DT de Francia Didier Deschamps, en su lugar, mandó a llamar al zaguero central del Mónaco, Axel Disasi, para que ocupe su lugar.

Además de Presnel Kimpembe, Francia no podrá contar con N’Golo Kante y Paul Pogba, quiénes también quedaron marginados por diferentes lesiones.

"He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo", escribió el jugador en sus redes sociales.

Mundial Qatar 2022: Francia y los partidos de primera fase

La Selección de Francia comenzará ante Australia, el martes 22 de noviembre, su participación en el Mundial Qatar 2022, mismo día que Argentina debutará ante Arabia Saudita.

Francia vs. Australia: martes 22 de noviembre – 16hs

Francia vs. Dinamarca: sábado 26 de noviembre – 13hs

Túnez vs. Francia: miércoles 30 de noviembre – 12hs

