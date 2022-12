Los tantos de "Bati" fueron diez en apenas 12 partidos en las tres Copas del Mundo que disputó: cuatro en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y uno en Corea-Japón 2002.

lionel-messi5.jpg

"Me da bronca porque no tuve muchos partidos. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No se me dio una semifinal o algo así", remarcó el ex atacante del seleccionado albiceleste.

Messi, con los tres tantos que celebró en Qatar, llegó a los nueve en 23 encuentros jugados en cinco Mundiales: antes fueron uno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018.

