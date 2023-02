Miguel Merentiel llegó a Boca y sorprendió al confesar cómo se llama su perro

►TE PUEDE INTERESAR: Miguel Merentiel y los uruguayos que jugaron en Boca

miguel-merentiel-boca2.jpg

Miguel Merentiel sorprendió a todos en Boca

Luego, el uruguayo habló y expresó sus sensaciones por llegar a la institución: "Mi representante me llamó para decirme que estaba la opción de Boca Juniors y ni lo pensé. ‘Vamos con esa opción’, le dije". Se trabajó muy rápido. Tuve contacto con Román, hablé en el predio de Ezeiza. Me recibieron muy bien los chicos. Tengo un perro que se llama Juan Román por el aprecio que le tengo a Riquelme desde chico".

juan-roman-riquelme.jpg

El futbolista, quien llega a préstamo por un año del Palmeiras de Brasil, contó con que jugador se va a encontrar el público boquense: "Lo que van a ver de mí es la garra. Todos los partidos voy a dejar la vida por esta institución y voy a portar de donde me toqué al equipo. Es una institución muy grande, ya me tocó en Palmeiras estar en una institución muy grande también, así que vengo a dejar todo en la cancha. Entrega no va a faltar".

"Me complemento con otro nueve, soy más de ir a los espacios, moverme y vengo a hacer lo que me diga el entrenador. Pensé en la adaptación, pero al conocer la dinámica del fútbol argentino creo que no me va a costar tanto. Voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible" cerró Miguel Merentiel.