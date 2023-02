Daniel Vila asumió como nuevo presidente de Independiente Rivadavia

Vila llegó acompañado de su esposa, Pamela David y de su hija menor, Lola, a quienes agradeció: "darles las gracias a ellas y que estén hoy aquí presentes tiene un sentido figurado: porque ellas son mi familia y la pretensión de esta conducción es que la familia vuelva a la cancha y para eso tenemos que trabajar duro".

Daniel Vila asumió la conducción por dos años, hasta el 2025, acompañado en la vicepresidencia primera por el doctor Alberto Rez Masud; en la vicepresidencia segunda, Luis Pierrini. Como secretario general el doctor Emiliano Rez Masud; prosecretario, Adrián Yacopini; tesorero: Pablo Sebastián Álvarez; protesorero: Mauricio Gutiérrez Vila; secretario de Actas, Octavio Falasco.

Como vocal titular 1º figura también el hijo de Daniel Vila, el abogado Agustín Daniel Vila, quien también dijo presente en el acto.

A continuación, el resto de la lista

Vocales Titulares:

- Dr. Agustín Daniel Vila

- Carlos Castro

- Carlos Pierrini

- Rodolfo Gabrielli

- Javier Ruggero

Vocales Suplentes:

- Gustavo Arancibia

- Luis Cichitti

- Gustavo Alejandro Colotto

- Franco Rez Masud

- Fernanda Martínez

Revisores de Cuentas Titulares:

- Gustavo Carrillo

- Ariel Palumbo

- Emilio Gispert

Revisores de Cuentas Suplentes:

- Ramiro Alonso

- Leandro Le Donne

- Hernán Ferrario

Representantes de Socios Titulares:

- Diego Gutiérrez Vila

- Guillermo Gancedo

- Alejandro Fiore

- César Fioreti

- Federico Girardi

- Di Cesare Ernesto

- Di Cesare Gastón

- Luis Eduardo Musri

- Osvaldo Gagliardi

- Walter Batistini

- Ignacio Carrillo

- Hugo Babolone

- Julio Alberto Jesús Andrada

- Jorge Quiroga

- Horacio Rez Masud

- Carlos Rez Masud

- Marcelo Fabriani

- Dr. Martín Lombardo

Representantes de Socios Suplentes

- Emanuel Centurión

- Marcelo Giacuinto

- Alfonso Agost

- Josemaría Aspilcueta

- Gastón Raina

- Filizzola Federico Enrique

En el discurso, Vila también le agradeció a quien este viernes dejó la presidencia del club, Carlos Castro. "Con muy poco apoyo, casi en soledad, no sólo mantuvo al club a flote sino que consiguió logros deportivos, ya que en el último torneo estuvo en la etapa clasificatoria".

Objetivos de gestión

De buen humor y con ímpetu, Vila marcó cuáles serán los objetivos que se ha trazado en su plan de trabajo. Entre ellos figuran:

*Sostener un plantel de jugadores en la etapa formativa.

*Trabajar en divisiones inferiores.

*Apoyar otras disciplinas deportivas.

*Recuperar el estadio Bautista Gargantini.

*Desarrollar la Ciudad Deportiva.

*Generar las condiciones de seguridad para que vuelva la familia a la cancha.

*Presentar un equipo competitivo en la B Nacional.

"Vamos a trabajar mucho en conseguir más y más socios. Esto se va a poder hacer a través de los teléfonos celulares, con una aplicación de fácil manejo, por la que también se van a poder comprar entradas".

Otras frases de Daniel Vila

"Hay un agradecimiento para quienes se acercaron al club en momentos difíciles, para José Spinelli, para Gastón Córdoba, para Juan Formino, para Gabriel Chiesi, que lo hicieron de manera desinteresada, ayudaron a que el club llegara al cambio de autoridades y una nueva expectativa".

"Quiero agradecerles a nuestros sponsors, fundamentalmente a Banco Macro y a Zanella, que van a estar en la casaca de Independiente Rivadavia, al Chino Yacopini, a Dalvian, a Súper (ex Supercanal), a Termas de Río Hondo y Triunfo Seguros, por supuesto que no podían faltar".

"Allá por el mes de diciembre le llamé a Luis (Pierrini) y le dije: ‘¿no te parece que tenemos que hacer algo por el club?, mirá cómo está’. Hay otros clubes primos nuestros que les va bien. Armamos un grupo de amigos que queremos a Independiente".

“Empezamos a trabajar hace como veinte días, mejoramos los camarines, la Posada, los baños, los accesorios, el techo de la platea oeste que se había volado, las cañerías y el arreglo de las plateas; se están cambiando los alambrados de la popular sur, cambiamos los calefones y pusimos la iluminación led, que inauguraremos el 24 o 25 de febrero cuando se juegue el primer partido de local. Estamos recuperando el pozo de riego de la Ciudad Deportiva y compramos un tractor para cortar el césped".

“Hicimos una cosa muy importante, ya que incorporamos un sistema para la administración y acceso de socios, que se llama access fan. Bajando la aplicación al celular se van a poder hacer socios o pagar la entrada a la cancha, se acabaron las boleterías y los tickets. Y van a poder pagar la cuota por el celular".

Las incorporaciones de Independiente Rivadavia

Las incorporaciones son: Luciano Abecasis (ex Banfield), Santiago Flores (ex Estudiantes de La Plata), Gonzalo Flores (ex Tigre), Maximiliano Gagliardo (ex Barracas Central), Juan Cruz Bolado (ex Deportivo Maipú), Francisco Petrasso (ex River Plate), Braian Sánchez y Mateo Ortale (ex Estudiantes de La Plata), Facundo Masuero (ex Colón de Santa Fe), Ezequiel Ham (ex Olimpo), Matías Reali (ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy), Victorio Ramis (ex Alvarado de Mar del Plata), Alejandro Aranda (ex Talleres de Remedios de Escalada).

También se sumaron Francisco Ilarregui (ex Defensores de Belgrano), Franco Romero (ex Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Elordi y Alejo Distaulo (Villa Mitre), Leonel Aguirre (ex Rafaela) y Maxi González (Atlanta), Cristian Varela (ex Almirante Brown), Álvaro Dionisio (libre), Santiago Moya (Huracán de Parque Patricios), Francisco Giacopuzzi (ex Tigre), Rafael Sangiovani (ex Rosario Central) y Jeremías Perales(ex Banfield).

Independiente Rivadavia debutará ante Aldosivi

El equipo del Parque debutará el viernes 10 de febrero a las 18.10 ante Aldosivi, en Mar del Plata. El cotejo ante el Tiburón se jugará en el estadio José María Minella y será el estreno del técnico Ever Demaldé, que llegó en lugar de Gabriel Gómez.

El equipo que se perfila como titular para jugar ante Aldosivi es: Maximiliano Gagliardo; Christian Varela, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi; Franco Romero, Luciano Paz, Ezequiel Ham; Francisco Ilarregui, Matías Reali y Victorio Ramis.