Independiente Rivadavia se sigue armando y sumará a tres refuerzos

Gonzalo-Flores.jpg

Santiago y Gonzalo Flores, vienen de actuar respectivamente en Estudiantes de La Plata y Tigre.

Abecasis-Tuit.jpg

Gonzalo-Flores-tuit.jpg

Santiago-Flores-tuit.jpg

Otras incorporaciones de Independiente Rivadavia

Otras incorporaciones son: Maximiliano Gagliardo (ex Barracas Central), Juan Cruz Bolado (ex Deportivo Maipú), Francisco Petrasso (ex River Plate), Braian Sánchez y Mateo Ortale (ex Estudiantes de La Plata), Facundo Masuero (ex Colón de Santa Fe), Ezequiel Ham (ex Olimpo), Matías Reali (ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy), Victorio Ramis (ex Alvarado de Mar del Plata), Alejandro Aranda (ex Talleres de Remedios de Escalada).

También se sumaron Francisco Ilarregui (ex Defensores de Belgrano), Franco Romero (ex Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Elordi y Alejo Distaulo (Villa Mitre), Leonel Aguirre (ex Rafaela) y Maxi González (Atlanta), Cristian Varela (ex Almirante Brown), Álvaro Dionisio (libre), Santiago Moya (Huracán de Parque Patricios), Francisco Giacopuzzi (ex Tigre), Rafael Sangiovani (ex Rosario Central) y Jeremías Perales(ex Banfield).

Independiente Rivadavia debutará ante Aldosivi

El equipo del Parque debutará el viernes 10 de febrero a las 18.10 ante Aldosivi, en Mar del Plata. El cotejo ante el Tiburón se jugará en el estadio José María Minella y será el estreno del técnico Ever Demaldé, que llegó en lugar de Gabriel Gómez.

El equipo que se perfila como titular para jugar ante Aldosivi es: Maximiliano Gagliardo; Christian Varela, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi; Franco Romero, Luciano Paz, Ezequiel Ham; Francisco Ilarregui, Matías Reali y Victorio Ramis.