La hoja de ruta de Independiente Rivadavia en la Primera Nacional 2023

Diego Tonetto Independiente Rivadavia.jpg Diego Tonetto uno de los jugadores más representativos de Independiente Rivadavia.

En la Lepra será el estreno del entrenador Ever Demaldé, donde tendrá su estreno de visitante ante Aldosivi, el equipo que descendió de la Liga Profesional a la Primera Nacional. Luego, por la segunda fecha, volverá a jugar fuera de Mendoza, ante Chaco For Ever. Su debut de local será en el Gargantini, en la 3ª fecha, ante Mitre de Santiago del Estero.

La Lepra integra la Zona B junto al Deportivo Maipú, otro de los equipos mendocinos. Ambos se enfrentarán en la última fecha de la primera rueda, en el estadio Bautista Gargantini.

Primera Nacional 2023: así quedaron las zonas

Zona A

Estudiantes Río IV

Flandria

Patronato

Alvarado (MDP)

Defensores de Belgrano

Güemes

San Telmo

Deportivo Morón

CADU

Almirante Brown

Brown (PM)

Almagro

San Martín (T)

All Boys

Agropecuario

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Temperley

San Martín (SJ)

Nueva Chicago

Zona B

Racing (CBA)

Atlanta

Aldosivi

Chaco For Ever

Mitre

Brown (A)

Villa Dálmine

Chacarita

Tristán Suárez

Deportivo Madryn

Estudiantes (BA)

Gimnasia (J)

Riestra

Atlético Rafaela

Independiente Rivadavia

Quilmes

Deportivo Maipú

Ferro

Primera Nacional 2023: el formato del torneo

Se jugará en dos zonas (una de 18 equipos y otra de 19).

Habrá dos ascensos: uno directo y otro indirecto.

Los dos primeros de cada zona jugarán por el primer ascenso.

Los ubicados del 2do. al 8vo. puesto de cada zona disputarán un torneo Reducido al que se sumará en la fase de cuartos de final el perdedor del partido por el primer ascenso.

Habrá tres descensos.

El camino de Independiente Rivadavia en la Primera Nacional