Mientras Boca arde, el Pollo Vignolo destrozó a Riquelme en vivo: "No servís..."

riquelme 1 (2).jpg Riquelme habló en TyC Sports y relativizó el mal año de Boca

Si bien los partidos los ganan y los pierden los jugadores y los directores técnicos, los dirigentes también tienen una cuota importante de responsabilidad, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y es allí donde surge con fuerza el nombre de Juan Román Riquelme, presidente e ídolo máximo del club.

Qué dijo Vignolo sobre Riquelme por el caos de Boca

En pleno programa de televisión, el Pollo Vignolo cargó contra Riquelme tras las declaraciones del dirigente pos derrota ante Vélez. "Yo quiero que me digan la verdad, por más que no esté buena la noticia. No me digas que estoy bien cuando estoy mal. No servís como amigo. El amigo te dice la posta, te duela o no te duela. El tipo que me dice que siempre estoy bien, y no estoy bien, no me quiere", lanzó con dureza Vignolo contra Riquelme.

Sebastian-Vignolo.jpg Vignolo, durísimo con Riquelme

Y añadió en F90 que se emite por ESPN: "Lo principal es que te digan la verdad. Si no tenés que empezar a desconfiar. Yo creo que ese es el problema de Boca. El no querer conocer la verdad, cuál es el problema. ¿Cómo no le van a reclamar a Boca jugar la Copa Libertadores? El Riquelme de afuera no le creería al Riquelme de adentro. El Riquelme de afuera diría: ¿Qué estás diciendo?".

La lista negra de Riquelme en Boca para 2025

Más allá de las críticas que sacuden las redes sociales y los programas deportivos, Juan Román Riquelme sabe que el 2025 será fundamental. Que tiene que ir por todo. Reforzarse bien será crucial y depurar el plantel, una obligación.

En ese marco, además de los arqueros Sergio Romero y Javier García, no tienen asegurada su continuidad en Boca los siguientes jugadores: