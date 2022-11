►TE PUEDE INTERESAR: La probable formación de la Selección argentina vs. México, por el Mundial Qatar 2022

Maximiliano y Renzo aprovecharon el banderazo y la multitud que convocó para improvisar un pequeño puesto en el mercado turístico de Souq Waqif, en la Ciudad de Doha. "Trajimos camisetas de Diego y Leo y lo hacemos ni más ni menos que para sustentarnos. Desde hace tiempo que venimos juntando dinero para estar en el Mundial Qatar 2022. No nos daba desde lo económico, así que por eso con esto pagaremos el hotel, la comida y también tendremos algo para poder pasarla bien", aseguró el Maxi.

mundial qatar 2022 2.jpg Maximiliano y Renzo en plena faena, vendiendo camisetas de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. Foto: Matías Pascualetti

Por su parte, Jaime valoró el esfuerzo y destacó la alegría que tiene por estar en el Mundial. "La estamos pasando muy bien, disfrutando a full. Primer mundial para mí, la estamos pasando bien, contento y feliz de estar en Doha. También bancamos a la Selección Argentina".

Sobre las ventas Jaime detalló: "Los extranjeros se acercan mucho. La mayoría es de Arabia Saudita, de la India, daneses. Todos en busca de la camiseta de Maradona, Messi, pero también están hinchando con nosotros”.

En tanto, Renzo confesó que temía que no estuviese permitida la venta en las calles, aunque era la salida con la que contaban para aportar a su economía en Qatar, donde los precios no son económicos. hasta el momento no han tenido problemas.

Jaime ya vive el duelo entre Argentina y México de este sábado, el partido que puede comenzar a definir posiciones y clasificados a la segunda fase de la Copa del Mundo. "No tenemos entradas e intentaremos conseguirlas, pero lo más importante es que para eso tenemos que seguir con la venta de camisetas, así será posible continuar aquí”, consideró.

“Tenemos cuidado con las camisetas, no sabemos si estaba permitido y el modo de pensar de la gente. Pero lo hacemos para sobrevivir”, cerró.