Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos

El motivo de su baja de la cita olímpica está vinculado con una decisión de su nuevo club: el Real Madrid. Lo cierto es que la entidad Merengue se opone a la idea de que Mbappé estire su estadía fuera del club luego de que dispute la Eurocopa 2024, en la que Francia tiene como máxima figura al delantero de 25 años.

mbappe3.jpg Mbappé no jugará los Juegos olímpicos con la Selección de Francia.

El ex futbolista del PSG dijo en marzo que estaba deseando jugar los Juegos Olímpicos en representación de su país. Sin embargo, como el torneo olímpico de fútbol no está en el calendario de la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.