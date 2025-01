Mauro Zárate anunció su retiro: clubes, títulos y su polémico traspaso de Vélez a Boca

Embed - MAURO ZARATE en Instagram: "EL CAMINO MÁS LINDO DE MI ViDA LLEGA A SU FIN !! Que difícil me resulta escribir estas líneas , con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos. Se termina una etapa , en mi caso finaliza la etapa más hermosa de mi vida ,porqué desde q nací , viví y respiré fútbol Deporte que me enseñó disciplina dedicación y sacrificio , deporte que desde que tengo uso de razón vivo con tanto amor y pasión Todo lo que aprendí en la vida siempre fue con una pelota al lado mío Es imposible no emocionarme al recordar cada paso de mi carrera, me voy a llevar siempre en mi corazón cada club y cada ciudad en la que me tocó pasar Gracias a mis viejos que todo lo que soy , es gracias a ellos, A cada cuerpo técnico, compañeros , muchos ya amigos ,dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo. Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva . Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol . Te voy a extrañar mucho amiga Gracias a todos…"

View this post on Instagram A post shared by MAURO ZARATE (@oficialmaurozarate)