Mauro Zárate y su emotivo mensaje: "Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol"

"Todo lo que aprendí en la vida siempre fue con una pelota al lado mío. Es imposible no emocionarme al recordar cada paso de mi carrera, me voy a llevar siempre en mi corazón cada club y cada ciudad en la que me tocó pasar".

"Gracias a mis viejos que todo lo que soy es gracias a ellos, a cada cuerpo técnico, compañeros, muchos ya amigos, dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo", señaló el talentoso atacante cuya última aparición fue en la Copa Potrero, un torneo amateur del que fue campeón con el equipo de La Crema.

"Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva. Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol. Te voy a extrañar mucho amiga. Gracias a todos…", finalizó.

Mauro Zárate. Foto: Télam Vélez fue el club que lo formó.

La trayectoria de Mauro Zárate

Vélez Sarsfield 2004-2007

Al-Sadd (Arabia Saudita) 2007-2009

Birmingham City (Inglaterra) 2008

Lazio (Italia) 2008-2013

Inter (Italia) 2011-2012

Vélez Sarsfield 2013-2014

West Ham United (Inglaterra) 2014-2015

Queens Park Rangers (Inglaterra) 2015

Fiorentina (Italia) 2016

Watford (Inglaterra) 2017-2018

Al-Nassr (Arabia Saudita) 2017

Vélez Sarsfield 2018

Boca Juniors 2018-2021

América Mineiro (Brasil) 2021

Juventude (Brasil) 2022

Platense 2022

Cosenza Calcio (Italia) 2023

Danubio (Uruguay) 2023

Ganó 2 títulos con Vélez, 2 con Lazio y 3 con Boca.

Fue campeón del mundo con la Selección argentina Sub 20 en 2007.