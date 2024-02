Mauricio Asenjo tiene un amor incondicional por Independiente Rivadavia

El jugador que tiene un gran recorrido en el fútbol nunca ocultó su amor por Independiente Rivadavia. Y en la charla que mantuvo con Ovación reconoció: "Fue muy lindo volver a mi casa, tengo un cariño muy especial por este club. Siempre que vengo a Independiente Rivadavia me da mucha vida, son situaciones que me pasan en la Lepra".

Mauricio Asenjo Independiente Rivadavia uno.jpg Mauricio Asenjo está de vuelta en la Lepra.

El delantero tiene muchos sentimientos por el Azul y admitió: "La verdad que disfruto el día a día, cuando me llamaron no lo podía creer y no dudé en venir. Estaba a punto de irme a jugar al exterior y tomé la decisión de venir a Independiente Rivadavia. Es una emoción que no se puede explicar lo que se siente cuando me toca entrar a jugar al Gargantini".

El gol de Asenjo ante Gimnasia y Esgrima en La Plata

"La verdad que sentí una alegría tremenda cuando le convertí a Gimnasia y Esgrima en La Plata. Con Huracán estuve cerca de marcar y no se dio. Tengo la cuenta pendiente de anotar un gol en el Gargantini", dijo Mauricio Asenjo.

"El hincha de Independiente Rivadavia siempre me brindó su cariño y reconoció mi sacrificio. Siempre he dado todo por esta camiseta", reveló Asenjo.

"Siento mucha emoción por jugar en primera división con Independiente Rivadavia, todos los partidos en el Gargantini son una verdadera fiesta", reconoció Mauricio Asenjo.