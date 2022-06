Matías Villarreal elogió al Deportivo Maipú antes del duelo con Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal Gimnasia y Esgirma uno.jpg El volante palpitó el choque ante el Deportivo Maipú. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El mediocampista se refirió al compromiso ante el conjunto de calle Vergara y manifestó: "Vamos a enfrentar a un equipo duro, es uno de los rivales de la categoría que mejor juega al fútbol. Es como un clásico porque son dos equipos de Mendoza, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera·.

Luego añadió: "Hay seguir afianzando todo lo bueno que venimos haciendo en el torneo y sobre todo de local, queremos conseguir la victoria en nuestra cancha y estar más arriba de la posición que estamos".

►TE PUEDE INTERESAR: Piqué, recién separado de Shakira, recibió un baldazo de agua fría en el Barcelona

"Van a jugar dos equipos que tienen propuestas parecidas a la hora de buscar los partidos, conozco al entrenador del Deportivo Maipú, Juan Manuel Sara, cuando lo tuve en Estudiantes de Buenos Aires, sé de su filosofía y cómo ve el fútbol", dijo.

"No me me sorprende esta campaña que está haciendo, es un equipo que tiene mucha intensidad, nosotros vamos a proponer nuestro juego que es muy interesante", agregó el ex jugador de Aldosivi, Quilmes, Independiente Rivadavia, entre otros equipos.

Matìas Villarreal Gimnasia y Esgrima dos.jpg VIllarreal es una de las figuras del Lobo, está teniendo un gran rendimiento en el equipo de Luca Marcogiuseppe Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal disfruta de este buen momento que está transitando en Gimnasia y Esgrima. "La verdad que me pone muy feliz el presente que estoy viviendo en el club, volví a Mendoza después de mucho tiempo y estoy disfrutando de mi familia. Nos encontramos en una posición que es agradable estar, y mi rendimiento individual es para lo que entreno todos los días para poder rendirle al equipo".

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima se preocupa por los lesionados

"Es un mérito estar arriba, hay muchos jugadores que se han ido que han sido importantes y jugadores que se han lesionado. Con mucho trabajo queremos seguir peleando los primeros puestos y reponernos a todas las adversidades que se nos han presentado", cerró el volante.