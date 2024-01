Matías Persia rescindió su contrato con Deportivo Maipú y no se guardó nada

►TE PUEDE iNTERESAR: Rubens Sambueza trabaja para que el Deportivo Maipú "sea protagonista" del ascenso

El duro comunicado de Matías Persia

"Bueno ahora sí me despido del club Deportivo Maipú, club del cual estoy agradecido por hacerme parte de su historia. Quiero agradecerle al hincha del Cruzado que me bancó y me hizo sentir cómodo.

Otro párrafo aparte para el maltrato que recibí por parte de gente que maneja el club, no hace falta nombarlos y a la gente está que se hacían llamar mis “representantes”. Maltrato que no me merecía porque siempre di lo mejor más allá de que mi pase lo consiguieron gratis y abusaron de eso, me equivoqué por buena gente.

Y bueno esto es un adiós porque rescindí con el club y no creo que vuelva a vestir la camiseta cruzada nuevamente, los voy a extrañar mucho familia cruzada.

Muchas gracias a toda la gente que conocí (utileros, ayudantes y compañeros, el grupo hermoso que logró el ascenso, técnicos como Bermegui, Carlos César que me dieron la posibilidad y si no fuera por ellos capaz no hubiera jugado en el Cruzado, seguramente me olvidé de alguien y me disculpo. Soy un agradecido de esas personas que me marcaron mi carrera deportiva.

Para finalizar quiero agradecer a toda mi familia que siempre estuvo para contenerme. si hubiera estado solo yo creo que hubiera cometido cualquier locura, porque la pasé demasiado mal. Les mando un abrazo a todos y quiero agradedecerle nuevamente su apoyo hacia mi persona.

Siempre quedará grabado en mi corazón ese 31/1/ 21 donde muchos fuimos felices. Será inolvidable. Adiós Cruzado. ATTE Matías Persia".