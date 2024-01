Rubens Sambueza trabaja para que el Deportivo Maipú "sea protagonista" del ascenso

deportivo maipu-rubens sanbueza-dt-01.jpg Rubens Sambueza se mostró mucho más activo y dando indicaciones en el segundo partido que en el primero, por lo que muchos especulan que la segunda formación será su base titular.

El ex jugador de River, Flamengo y otros, Rubens Sambueza explicó que sus equipos, este miércoles, "no fueron Titulares y Suplentes, sino un mix entre ambos" el que armó para enfrentar al Lobo del Chaucha Bianco.

Las reflexiones post partido de Rubens Sambueza

Una vez finalizado el ensayo contra Gimnasia y Esgrima, el nacido en Zapala, Neuquén, destacó que no armó equipos de titulares y suplentes para la ocasión. "Lo que pasa que hoy en día no podés hablar de titulares o suplentes, porque hasta inicie el campeonato puede pasar cualquier cosa. Por eso se hizo un mix, para que ellos sepan que el que esté mejor va a jugar".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeportivo_Maipu%2Fstatus%2F1747633211834806387&partner=&hide_thread=false Formaciones: Equipo 1: Rehak; Paredes, Coronel,Paulini, Viguet; Ortiz, Ostachuck, Arno, Montero; Ortega y Almirón. Equipos 2: Noce; Moyano, Agüero, Bordin, Núñez; Sambueza, Ramirez, Mansilla, Ozuna; Sosa y Márquez.#SomosMaipu

Ph: Gentileza Prensa GyEMza. pic.twitter.com/1CLvhgFs6Z — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 17, 2024

Sobre esquemas y correcciones

En cuanto al esquema que armó en sendos partidos el DT Cruzado detalló: "El primer partido jugamos un esquema 4-4-2, y el segundo partido un 4-3-3, que es el que estábamos acostumbrado, y los dos sistema tuvieron cosas buenas y malas, y hay que corregir para el segundo partido, que será el sábado.

"Lo bien al equipo. Para nosotros es la primera práctica formal, frente a un buen rival. Los vi a los chicos con buen ritmo e los dos grupos que jugaron dos tiempos de 25 minutos. Vamos a corregir en la semana algunos errores que vimos, analizaremos los videos", dijo el hasta diciembre jugador del Deportivo Maipú.

"Los chicos tienen que concientizarse como dije desde que asumí, quiero un equipo agresivo y protagonista", Rubens Sambueza "Los chicos tienen que concientizarse como dije desde que asumí, quiero un equipo agresivo y protagonista", Rubens Sambueza

Respecto al grado de preparación para competir en lo inmediato, el técnico maipucino destacó la estrategia para motivar a sus dirigidos: "Necesitamos competir un poco más, y además sumar un central zurdo, para que pueda competir con Vega, porque en el primer partido jugó Paulini, y en el segundo un juvenil (Bordín), y necesitamos que compitan por ese lugar. Después, si puede llegar un volante y extremo, micho mejor. Creo que con esto podemos dar pelea".

deportivo maipu-ozuna.jpg Ozuna se dispone a anotar el tercer gol del Deportivo Maipú. Rubens Sambueza explicó que armó un mix para ambos partidos amistosos, en lo que fue su primer partido como técnico del Cruzado.

Finalmente, y en lo personal, se lo consultó si no es poco tiempo el transcurrido para hacer el click al pasar de jugador a entrenador, y Rubens remató así: "Sí, es poco tiempo, pero me tengo que acostumbrar rápido, por eso trabajamos en conjunto, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, que ya me conocen, saben la mentalidad que tengo, de mucha exigencia y ser competitivos y ganadores", dijo.

Luego el DT agregó para finalizar: "Es poco tiempo, pero me va a ayudar a mi a concentrarme en lo que quiero para el equipo. Como jugador tuve muchos errores y muchas falencias, y aprendí de eso. Seguramente acá va a ser lo mismo".