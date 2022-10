Matías Navarro llegó a 100 partidos en Huracán Las Heras

Matías Navarro Huracan Las Heras 1..jpg Matías Navarro es un referente de Huracán Las Heras. el Chimi quiere dejar al Globo en el Federal A. Foto: Huracán Las Heras

Para el ex Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú, entre otros equipos, jugar en Huracán Las Heras es algo especial: "Lo de la gente de Huracán Las Heras es algo increíble, es un plus tenerlos con nosotros. Es una lastima que este año no hayamos podido disfrutarlos mucho, porque no pudieron venir a todos los partidos".

Matías Navarro.jpg Matías Navarro con Ncolás Videla uno de los preparadores físicos. Foto: Huracán Las Heras

Al Chimi le brillan los ojos cuando habla de su sentimiento hacia el Globo: "Huracán Las Heras es algo inexplicable en mi vida, es un club que me ha dado mucho y al que le tengo un cariño muy especial".

Chimi Navarro.JPG El reconocimiento de Huracán Las Heras para el Chimi por los 100 partidos con la camiseta del Globo.

Con el triunfo ante Sansinena, Huracán quedó a un punto de lograr el objetivo de permanecer en la categoría. Este domingo jugará ante Ciudad de Bolívar, como visitante, y un empate le alcanzará para quedarse en el Torneo Federal A: "Sabemos que queda un paso más y estamos mentalizados para lo que viene. Estamos convencidos y vamos a dejar a Huracán Las Heras en el lugar que se merece. Somos un equipo corto, pero lleno de buena gente todos y con el mismos objetivo desde el primer día que es dejar al club en el Federal A".

El gol de Navarro ante Sansinena