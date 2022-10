Ignacio Acordino: Queremos dejar a Huracán en el Federal A

Ignacio Acordino Huracán Las Heras uno.jpg El arquero dijo que tienen una final ante Sansinena en el último partido de local.

El guardameta, sobre el encuentro ante Sansisena, admitió: "Es una final, es el último partido que tenemos de local y hay que ganarla. Sabemos que el rival viene a buscar la clasificación, intentará conseguir la victoria, porque en la última fecha tienen fecha libre".

"Nos quedan dos partidos decisivos que jugar y queremos dejar a Huracán Las Heras en el Federal A. Ojalá logremos los tres puntos y le regalamos una alegría a nuestra hinchada, que sufre mucho y volverá a ir a la cancha", agregó Nacho.

Huracán Las Heras, a dos fechas el final de esta primera fase, está antepenúltimo, con 31 puntos. Desamparados se ubica penúltimo, con 30, y Camioneros último, con 29. Estos dos últimos estarían descendiendo. Sobre esta situación, opinó: "El grupo está muy unido para salir adelante. No ha sido un año fácil para el club, con el descuento de los puntos, hemos jugado en canchas diferentes, en pocos partidos ha podido ir el simpatizante. Este plantel va tener su premio y va continuar jugando en la categoría".

"Son semanas difíciles para el plantel, no nos gusta vernos abajo en la tabla. Estamos todos juntos tirando para adelante para salir de esta situación", contó el arquero del equipo que dirige Alejandro Abaurre.

El Globo jugará de local en Argentino, con la presencia de los hinchas

huracan sansinena.JPG

El mensaje al hincha de Huracán Las Heras

El arquero se refirió al hincha del Globo y afirmó: "Es un plus extra tener el apoyo de nuestros simpatizantes. Es como jugar con 12 jugadores. Nos alienta y nos empuja para adelante. Es un orgullo ocupar este arco y sentir semejante aliento. No haberlos tenido durante tantas fechas, no es excusa, pero te juega en contra, no tener al pueblo de Huracán Las Heras".