Matías Messi reculó sobre sus terribles dichos sobre el Barcelona: "Estaba haciendo un chiste"

"Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo", señaló en un comunicado.

Y agregó: "Para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último quiero decir que solo tengo la red social Instagram.

De esta forma, Matías Messi pidió perdón después de lanzar fuertes dichos contra el club catalán y su presidente, Joan Laporta, en diálogo con Labajada10.

matias-messi.jpg

"Tengo un reporte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del Sport de Barcelona que dice 'Messi debería volver a Barcelona', entonces yo abajo subtitulé 'jajajajaja'", disparó.

En esa línea, añadió: "No vamos a volver a Barcelona y, si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona".

"La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores. Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi", cerró en las declaraciones que lo posaron en el ojo de la tormenta.