Martín Pino fue profeta en su tierra y abrió la goleada de Godoy Cruz en la Copa Argentina

"Nosotros vivimos de esto, vivimos del gol y convertir para ayudar al equipo me pone feliz", agregó el delantero que llegó a comienzos de año a Godoy Cruz y acumula 9 partidos y un gol.

El Expreso cumplió con su condición de favorito ante un rival de la Primera C y no dio lugar a sorpresas: "No tenemos que pasar por encima de ningún equipo. Este equipo eliminó a Lanús y somos conscientes de que todos los partidos van a ser duros".

Recordando la reciente derrota de River ante Temperley, el delantero de 26 años reflexionó: "Es un claro ejemplo de que todos los equipos pueden ser duros y subestimar no es lo ideal porque te pasan esas cosas. Hay que tomarse todos los partidos en serio".

La palabra de Martín Pino

Respecto de los incidentes ocurridos ante San Lorenzo, cuando Godoy Cruz ganaba ante San Lorenzo, Martín Pino señaló: "Quieras o no esas cosas que pasan afuera en la cancha te afectan. Pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder para que juguemos tranquilos y podamos disfrutar que este es un deporte hermoso".

Contando el partido con el Ciclón, Godoy Cruz llevaba 5 partidos sin victorias y el 4 a 0 ante El Porvenir puede marcar el inicio de una racha positiva.