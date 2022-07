Martín Payero tuvo su bienvenida en Boca

►Te puede interesar: Boca vive un clima de tensión por la decisión que tomó Hugo Ibarra

payero 2.jpg Martín Payero, la nueva cara de Boca

"Vengo a aportar la experiencia de mi paso por Europa y espero estar a la altura de lo que significa Boca", expresó Martín Payero, quien llegó desde Inglaterra, hizo la revisión médica y tuvo su primer contacto con la prensa como jugador de Boca.

"Tuve la suerte de conocer al cuerpo técnico y a mis compañeros, estoy ansioso por poder entrenar a la par de ellos”, sentenció el futbolista quien llegó a Boca por 18 meses a préstamo sin cargo y con una opción de la cual no se sabe el monto..

El nuevo dueño de la camiseta número 11 de Boca, señaló: "Me gusta tener la pelota, asistir, ayudar en la parte ofensiva. No me pongo a pensar que me pidió Battaglia. Estoy muy contento de llegar a Boca, con el técnico que sea. Pude haber seguido en Europa pero cuando llegó esta oportunidad no dude"

"CUANDO APARECIÓ #BOCA NO LO DUDÉ": Martín #Payero, NUEVO JUGADOR DEL XENEIZE

Martín Payero, la nueva esperanza de Boca

Martín Payero nació en la localidad cordobesa de Pascanas hace 23 años, se inició en Banfield, en donde jugó 43 partidos, hizo dos goles y dio 12 asistencias, y también tuvo un fugaz paso por Talleres de Córdoba, con 12 cotejos y un gol. .

Payero fue transferido al Midlesbrough, de la Championship inglesa (segunda división) en donde jugó su último partido el 9 de febrero pasado.