Martín Ojeda y un golazo que le dio otra alegría a Godoy Cruz

El capitán que fue una de la figuras, junto al arquero Diego Rodríguez. Dejó sus sensaciones de un nuevo triunfo del Tomba y manifestó: "Estoy feliz por la victoria que logramos, no jugando bien durante los noventa minutos. Pudimos marcar el gol. Cuando vi que Tomás Castro Ponce ganó la pelota por derecha y realizó una gran jugada, empecé a acelerar en los últimos metros y me quedó la pelota y pude definir".

Sobre a ilusión de los hinchas que alentaron y añoran ganar el torneo, Ojeda aseguró: "Está bien que la gente sueñe con el campeonato, después de tanto sufrimiento es lindo soñar. Nosotros somos realistas que arrancamos en la zona roja del descenso. De a poco, nos hemos ido alejando de la tabla de abajo. Si pensamos en grande, vamos a pelear cosas importantes".

"Tengo algunos goles que han sido feos. Siempre intento definir de gran manera, gracias a Dios esta vez pudo entrar. Ojalá sigamos por este camino y que la pelota se siga metiendo".

Sobre su buen momento, dijo: "Soy mucho de vivir el presente, no me pongo a pensar todo lo que he logrado en Godoy Cruz. Me llegan muchos mensajes, mi mujer me cuenta, no soy de leer mucho. Tengo los pies sobre la tierra y disfrutar el día a día".

El arquero Diego Rodríguez elogió a Martín Ojeda, diciendo que es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Sobre este elogio del Ruso, Ojeda le agradeció a su compañero y manifestó: "El Ruso es un crack, se lo agradezco, es una gran persona, me habla y me aconseja mucho".

La palabra del goleador

La tremenda definición de Ojeda

