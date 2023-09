Martín Luciano sueña con clasificar a una copa con Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: El Tanque Barrea, refuerzo de lujo para Godoy Cruz: "Vengo a demostrar mis condiciones como jugador"

"Desde que llegué al club me encontré con un grupo alegre y con muy buena predisposición. Me he adaptado muy bien y de mis nuevos compañeros tuve la chance de compartir plantel con Cingolani en Newell’s", dijo.

Sobre sus metas y objetivos, afirmó: "El objetivo es poder clasificar a una copa internacional ya sea la Sudamericana o la Libertadores. Estamos en una buena posición y este torneo corto es muy importante porque nos da la posibilidad de clasificar dentro de los cuatro primeros para meternos en los cuartos de final".

A sus 20 años, Martín Luciano ha jugado 30 partidos con la camiseta de Newell’s Old Boys: "Vengo a buscar continuidad y seguir formándome como jugador. En el 2021 pude jugar mucho, pero este año no pude hacerlo tanto por una cuestión de decisiones futbolísticas que siempre son respetadas y me sirvieron para aprender".

Sobre sus virtudes en el juego, explicó: "Soy un futbolista que lo primero que busca es defender y cuando se puede intenta atacar. El cuerpo técnico me trasmitió mucha tranquilidad y me dijo que hiciera lo que venía haciendo en Newell’s".

La palabra de Martín Luciano