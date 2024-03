Martín Liberman y el cruce de Tevez con Toviggino: "En la AFA hay un doble comando"

tevez 1.jfif Carlos Tevez se cruzó fuerte con Pablo Toviggino y Martín Liberman desmenuzó la polémica en El Siete

"Más que generarse un conflicto se destapó una olla", indicó antes de referirse a la cercana relación que tienen (o tenían hasta ahora) Tevez y Toviggino con Claudio Chiqui Tapia.

"Con Chiqui (Tapia) no hablé. Con Toviggino tampoco. Si lo tengo que hacer, lo haré. Lo de Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter o donde él quiera. Lo arreglamos en la Justicia o donde él quiera", sostuvo Tevez tras una jornada caliente.

El análisis de Martín Liberman en El Siete

Carlitos Tevez: "Sigo pensando lo mismo"

"Sigo pensando lo mismo que ayer: robaron a Independiente. Yo digo lo que pienso. Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente porque sino, ahí tengo que dar un paso al costado", lanzó el entrenador en una conferencia de prensa junto al presidente del club, Néstor Grindetti.

"No voy a cambiar mi versión. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron", añadió.

"El sistema a veces es injusto. Se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos. Nosotros después tenemos que dar explicaciones y estos tipos no. Después se quejan de que reciben amenazas y nosotros también. Y los muchachos, si no ganan, no cobran, la familia la pasa mal. Acá los reglamentos no están claros, siempre hay un gris", continuó.

Además, Tevez se refirió a su disputa vía redes sociales con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y cómo pueden repercutir sus dichos: "Después de una declaración tan fuerte empieza a aparecer esto de que va a ser perjudicado Independiente. Lo pensamos todos".