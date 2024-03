Llevarán a la Justicia a Tevez por sus picantes declaraciones contra Dóvalo

Tevez.jpg

Posteriormente, el ente que regula el arbitraje, lanzó un comunicado oficializando la noticia: “La Asociación Argentina de Árbitros repudia energicamente los dichos vertidos por el sr. Carlos Alberto Tevez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente”.

"En los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian, injurían e incitan a la violencia menoscabando el buen nombre y honot del Sr. Dóvalo. Por tal motivo desde la Asociación Argentina de Árbitros conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados", anunciaron.

Esto se realizaría por la vieja advertencia de la Asociación de Árbitros ante el "agravio y hostigamiento": en septiembre de 2022, la Asociación (encabezada por Federico Beligoy como Secretario General) había denunciado que el colegio arbitral era víctima de un "constante agravio y hostigamiento" y que llevarían adelante "acciones judiciales pertinentes para salvaguadar" su "buen nombre y honor".

Lo que dijo Tevez sobre Dóvalo

El material a reunir son las declaraciones de los protagonistas, sobre todo las de Tevez, que fuertemente crítico de la labor arbitral en conferencia de prensa luego de la igualdad 2 a 2 en el estadio de Huracán.

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", lanzó el entrenador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1765351884112470360&partner=&hide_thread=false "YA SABÍAMOS QUE JUGÁBAMOS CONTRA 14. PABLO (DÓVALO) CON BARRACAS YA TIENE ANTECEDENTES"



Carlos Tevez explotó en la conferencia de prensa luego del polémico empate de Independiente contra el Guapo. pic.twitter.com/z4ynWemZhv — TyC Sports (@TyCSports) March 6, 2024

Y luego agregó: "Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia".

Además, aseguró que “sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas” y subió la temperatura al remarcar que "es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente...".

“Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos", sentenció.

Por su parte, Marcone dijo que “el árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación”.

"Él elige no tener las manos limpias. Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar", agregó.

"Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Yo escucho a la gente que dice 'no, pará el juego'. Yo no puedo pararme adelante de la pelota y decir que no se juegue hasta que la vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a ir a ver. Es más fácil que nos saque amarilla o nos expulse a nosotros que parar el partido. Acá no se para el partido para ir a ver, sino que te dicen que saques rápido", sentenció el mediocampista.