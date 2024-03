Martín Demichelis cerró el primer trimestre de River en 2024 sin autocrítica y sin invicto

00023476-13.JPG Martín Demichelis fue cuestionado por la derrota y el mal partido de River.

"Hay unos números que reflejan un montón de cosas hasta hoy, después perder siempre duele. Pero si repasás las estadísticas en un montón de cosas, no quiero decir que somos los mejores, éramos el equipo que está posicionado en un montón de cosas que reflejan las estadísticas. Entonces, no sé de qué mensaje me hablás, porque la idea refleja buenos números, a pesar de que hoy hayamos perdido. Donde el rival casi no nos llegó y nos concretó, y nosotros tuvimos y nos concretamos. No hay mucho más para explicar", sentenció Martín Demichelis.

river demichelis 1.jpg

Resistido por un sector de los hinchas de River, Demichelis completó el primer trimestre de 2024 con un saldo de 17 partidos jugados (3 amistosos), 8 victorias, 7 empates, 2 caídas y un título, aunque faltando solo dos fechas no ha podido confirmar su clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga y llega con muchas dudas al debut en la Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira.

La respuesta de Martín Demichelis

Embed

Los partidos de River en el 2024

17/1 vs. Monterrey 1-1 (Dallas) *

20/1 vs. Pachuca 1-0 (Dallas) *

28/1 vs. Argentinos Juniors 1-1 (L)

31/1 vs. Barracas Central 2-0 (V)

4/2 vs. Vélez 5-0 (L)

7/2 vs. Excursionistas 3-0 (Santa Fe) **

11/2 vs. Riestra 3-0 (V)

14/2 vs. Atlético Tucumán 0-0 (V)

18/2 vs. Banfield 1-1 (L)

25/2 vs. Boca 1-1 (L)

2/3 vs. Talleres 2-2 (V)

6/3 vs. Independiente Rivadavia (L) 2-0

9/3 vs. Independiente 1-1 (V)

13/3 vs. Estudiantes 2-1 (Córdoba) ***

17/3 vs. Gimnasia La Plata 3-1 (L)

22/3 vs. Independiente Rivadavia 0-4 (Mendoza) *

29/3 vs. Huracán (V) 0-1

* Amistosos.

** Copa Argentina.

*** Supercopa Argentina.

Hasta el momento River está tercero en la Zona A de la Copa de la Liga y está clasificado a 16avos. de final de la Copa Argentina.