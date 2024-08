Martín Cicotello se fue amargado por el empate de Independiente Rivadavia, pero conforme con el rendimiento

Independiente-Rivadavia.jpg La Lepra empató con Boca. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Me voy con bronca por el resultado, pero me voy muy conforme con el trabajo realizado por los muchachos, por el equipo, que creo han desarrollado un gran partido y bueno a veces en el fútbol no se obtiene lo que uno merece, hay que seguir trabajando", añadió el DT azul.

"El equipo está creciendo, está mejorando partido a partido y hoy sabíamos que enfrente teníamos a un rival de mucha jerarquía, que entendíamos que podíamos aprovechar los ataques rápidos como los posicionales, que creo los desarrollamos bastante bien. Los partidos se van trabajando en la semana, pero más que nada estamos ocupados de que nuestro equipo evolucione", aclaró.

"Por supuesto tomamos recaudos de acuerdo al rival que nos toque enfrentar, pero esa evolución es parte de todo equipo, esto es un proceso, adquirir una idea de juego no es de la noche a la mañana, estamos creciendo, a veces los resultados son los que merecemos y a veces no, pero me voy tranquilo porque hay un equipo que crece y me obliga a darles más herramientas todas las semanas", dijo.

Cicotello explicó por qué salió Sebastián Villa

"Seba (Villa) no pidió el cambio, estaba un poco cansado, quedaban poquitos minutos, necesitábamos cierta ayuda en el juego aéreo, pero también necesitábamos sostener la pelota en la parte delantera y optamos por Mauri (Asenjo), que tenía esas características. Ellos empezaron a meter muchos delanteros y gente alta, sabíamos que teníamos que estar muy atentos en la pelota parada", culminó.