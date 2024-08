Franco Romero, la figura entre Independiente Rivadavia y Boca: "Se nos escapó"

petrasso 1.jpg Petrasso se fue muy triste y Franco Romero respaldó al defensor. Nicolás Ríos

Más allá del rival, Romero se negó a considerar un buen punto el obtenido este sábado en el Malvinas: "No, buen punto no, estuvimos ahí de ganar, nos vamos con bronca por eso, pero bueno, estamos ahí abajo y lo importante es sumar. Quizás si me lo decías antes de jugarlo, lo firmaba, pero por cómo se dio, creo que nos llevamos muy poco".

A la hora de analizar lo ocurrido en los 90', explicó: "Creo que estuvimos bien parados, Boca quizás tuvo más la pelota, pero no nos hacía daño, estuvimos cómodos y cuando nos soltamos arriba creo que le hicimos daño, tuvimos varias ocasiones de gol y creo que en ese tema fuimos superiores. Por eso digo que nos queda corto el empate".

"No me puse a mirar a Boca, pero creo que nosotros hicimos un buen partido, quizás puede ser un poco eso y le hayamos anulado un poco el juego a ellos, pero la verdad que tienen jugadores de jerarquía y bueno, cuando te equivocás, la pasas mal"

La tarjeta amarilla: "Fue por protestas. Sentí que me había pegado y nada, le dije y quedó ahí, obviamente. Yo pensé que me había pegado mal y me cruzó el brazo. Son situaciones de juego en las que tenés las pulsaciones altas"

La tristeza de Petrasso por el gol de Medina: "No me di cuenta, pero nada, es aprendizaje. Pancho es un poco más chico que yo, le va a pasar miles de veces, lo importante es que aprenda de esos errores para que no lo vuelva a cometer".