Martín Cicotello en Radio Nihuil: "Intentamos que Independiente tenga un mejor plantel del que tenía cuando llegamos"

Cicotello2.jpeg Cicotello se mostró conforme con el mercado de pases que realizó Independiente Rivadavia.

El DT además se refirió al proceso que viene atravesando Independiente desde la llegada de este cuerpo técnico: "Nosotros tenemos que seguir trabajando en este proceso. Cuando un DT toma un proyecto, a partir de ese momento es responsable. No soy alguien que no se haga responsable. Hay varios de los jugadores que estaban antes que han consolidado la base de lo que hoy tenemos. Intentamos que para este segundo semestre, Independiente tenga un mejor plantel del que tenía cuando llegamos".

Independiente Rivadavia hoy lucha en la tabla de posiciones cuerpo a cuerpo con Riestra para no descender a la Primera Nacional. Sobre esa batalla por mantener la categoría, Cicotello aseguró: "El desafío es enorme desde que nosotros estamos acá. Yo estoy contento e ilusionado con lo que he podido ver en estos días que hemos trabajado como institución para poder llegar a la competencia. Tratamos de consolidar una idea que nos lleve a lograr el objetivo".

independeinte.jfif Independiente Rivadavia entrena sin descanso pensando en el reinicio de la Liga Profesional. Foto Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

No es un mercado de pases sencillo el de invierno pero Independiente Rivadavia ha hecho un importante esfuerzo para reforzarse de cara a la meta de mantenerse en Primera. "Hoy el plantel tiene un número de futbolistas con el que me siento cómodo trabajando, no quiere decir que si aparece alguna otra posibilidad, no sea bienvenida. El gran porcentaje de mercado de pases está realizado. También el mercado es largo y pueden pasar cosas con los futbolistas que nosotros tenemos".

Cicotello también aludió a la llegada de Sebastián Villa y afirmó: "Encontré un profesional consciente del desafío que tenemos por delante. Ha entrenado a la altura, estamos hablando de un jugador de mucha jerarquía. Era importante que entendiera que venía a un grupo comprometido con su trabajo. Y el ahora está a la par de sus compañeros. Se ha integrado de buena manera a lo que es el plantel".

Sebastán-Villa-2.jpg Villa llegó en este mercado de pases a Independiente Rivadavia. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

En este sentido también se refirió a la salida de Matías Reali hacia San Lorenzo. "A Matías lo vamos a extrañar en lo personal y en lo futbolístico pero nosotros como entrenadores tenemos la obligación de pensar en lo que viene. Han venido jugadores que han aceptado el desafío de venir y nosotros estamos ilusionados en función de lo que venimos haciendo".

Sobre el once de que saldrá a la cancha en el reestreno de la Liga Profesional, Cicotello expresó: "Somos de evaluar hasta el ultimo día las posibilidades que tenemos. Tratamos de que el equipo se consolide día a día. No tengo muchas dudas pero todavía no le confirmo el equipo a los futbolistas. Lo hago el mismo día".

reali 1.jpg Matías Reali fue una de las bajas importantes de la Lepra en este mercado de pases.

El entrenador de la Lepra también hizo alusión al esquema de juego que viene usando con línea de cinco. "En el fútbol cada vez tenemos que interpretar más los momentos. A nosotros tener tres marcadores centrales nos permitió cubrir más el campo. También buscamos una ocupación racional del espacio". Y, en esa misma línea, se refirió a la necesidad de reforzar los laterales como es el caso del puesto del 4, donde naturalmente jugaba Luciano Abecasis hasta que se lesionó (con alternancias en el puesto del 8). "Buscamos jugadores que nos den versatilidad en esos espacios del lateral. Que puedan jugar de wines o que puedan jugar de internos. Lo importante es que conquistemos espacios", sentenció sobre la búsqueda de reemplazantes en ese sector.

En el sector de la delantera, Cicotello aseguró que han "carecido de eficacia como equipo al momento de concretar las posibilidades", y agregó "Es algo en lo que tenemos que evolucionar como equipo".

Hinchas-Independiente-Rivadavia.jpg Independiente Rivadavia volverá al Bautista Gargantini después del receso, buscando volver a hacerse fuerte de local.

Por último, el DT de Independiente Rivadavia reflexionó sobre la vuelta al Gargantini luego del receso por la Copa América y la necesidad de ganar de local. "De local no hemos obtenido los resultados que esperábamos. En algunos partidos merecimos un poco más, en otros no. En este partido de local tiene que volver a generarse confianza con la gente. Jamás nos hemos sentido presionados. Es un público que en los malos momentos nos han brindado su apoyo incondicional. Esto tiene que ser un plus. Nuestra gente juega un rol importante", cerró.

