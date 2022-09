Mario Galeano y una linda definición para el empate de Gimnasia y Esgrima

Mario Galeano gimnasia y Esgirma uno.jpg Mario Galeano ha mostrado sus buenas condiciones en el Lobo. Foto: Diario UNO

El futbolista de 20 años ha tenido muy buenos rendimientos en el Lobo, acumula 4 goles y al respecto de su buen momento personal, manifestó: "La verdad es que los goles son importantes y es muy importante poder sumar minutosde juego. El entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza y trato de dar lo mejor para el equipo".

El jugador que llegó de la Reserva de Godoy Cruz asume como un gran desafío estar en Gimnasia y Esgrima. "La verdad es que fue un paso muy importante venir a este club, he podido sumar minutos y ha sido un gran salto en mi carrera".

Mario Galeano expresó sus sensaciones tras el encuentro ante la Crema: "Fue un partido duro y complicado. Ellos se dedicaron a hacer tiempo todo el partido, nos convirtieron, lo pudimos empatar y después fue todo de nosotros. Merecimos ganar el partido".

"Me exijo mucho en los entrenamientos y soy realista: se que tengo que seguir mejorando. Me dan muchos consejos mis compañeros y me alientan en cada partido el que que me toca jugar", contó Mario Galeano, quien ha demostrado un gran potencial en el Lobo.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo lunes 26 de septiembre, a las 20.30, frente a Ramón Santamarina, en Tandil.

Para este compromiso Gimnasia y Esgrima no podrá contar con Fernando Bersano y Oscar Garrido ya que ambos llegaron ante Rafaela a su quinta tarjeta amarilla.

Los goles de Gimnasia y Rafaela

La palabra de Mario Galeano