Mariano Monllor se agrandó en el arco de Independiente Rivadavia en la despedida de la Copa de la Liga

“Queríamos darle una alegría a la gente en el último partido de local y la verdad que nos vamos con una tristeza muy grande. Lo que buscábamos era tratar de terminar de la mejor manera pero no se pudo. En lo personal uno trata de ayudar”, aseveró Monllor post partido.

Independiente Rivadavia.jpeg Independiente Rivadavia tuvo un difícil comienzo en la Primera División en la Copa de la Liga.

“Necesitamos tener esa cuota de suerte. Tuvimos situaciones claras que no pudimos convertir”, reflexionó el arquero leproso y agregó: “tenemos que salir con trabajo, se sale de esa forma. La realidad es que no nos está alcanzando y tenemos que dar un plus más. Hay que sacar lo que no tenemos porque trabajar, trabajamos bien. En lo grupal, estamos bien. Entonces nos falta un plus más porque no nos alcanza y está demostrado”.

Sin contar el compromiso por Copa Argentina, Independiente Rivadavia no gana desde la fecha 3 de la Copa de la Liga, en la que derrotó a Huracán en casa por 2 a 0.

Monllor.jpeg Monllor comenzó a tener minutos con la llegada de Martín Cicotello.

Preocupante se avizora el futuro leproso teniendo en cuenta los promedios y la necesidad de sumar. Por ello, el descanso y la puesta a punto hasta el 12 de mayo – fecha en que arranca la Liga Profesional – será clave para le recuperación física y emocional.

“Este parate hay que aprovecharlo al máximo en lo físico porque se viene un campeonato largo y tenemos que estar en condiciones para afrontarlo. Vamos a aprovecharlo porque es lo que necesitamos”, cerró Monllor al respecto.

La palabra de Mariano Monllor