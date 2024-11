Marcelo Gallardo no ocultó su bronca luego de la caída de River ante Independiente Rivadavia en Mendoza

"En lo futbolístico es donde más preocupado estoy. Hicimos un primer tiempo correcto, un segundo tiempo no bueno para nada. Nos sometieron, no nos dejaron salir limpio desde el fondo, jugamos incómodos, cometimos errores y no pudimos entrar en partido en la segunda etapa", analizó Gallardo sobre el juego de River ante la Lepra en Mendoza.

gallardo 2.jpeg Marcelo Gallardo saludando a los hinchas de River en Mendoza. Foto: Axel Lloret/UNO.

En ese sentido, el DT continuó: "Intenté que el equipo reaccionara a través de cambios, a veces funcionan y a veces no, y el partido se partió. Se puso raro, las búsquedas nuestras eran aisladas y ellos cada vez que tenían una contra nos encontraban con mucho espacio para defender y podrían habernos convertido antes. No hicimos pie ofensivamente, defensivamente ni en la mitad de la cancha. Tuvimos poco funcionamiento como equipo en general y cuando jugás mal, eso justifica no poder ganar", sentenció en lo que respecta a su perspectiva futbolística.