Marcelo Gallardo, entre la alegría del triunfo ante Barracas y la crítica al fútbol argentino: "Me gustarían reglas más claras"

►TE PUEDE INTERESAR: River goleó a Barracas y sumó para acercarse a los primeros puestos de la Liga Profesional

Más allá de mostrarse feliz por un nuevo triunfo, Gallardo fue muy contundente en su cuestionamiento hacia el fútbol nacional. El árbitro del encuentro ante Barracas culminó el partido antes de sumar tiempo adicional y esto fue el disparador para que el Muñeco lanzara su crítica: "Cómo vas a terminar el partido a los 45 minutos. Había que respetar el tiempo de adición".

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Impacto en River: la contundente frase de Gallardo sobre el futuro inmediato de Borja

En ese sentido, el DT de River continuó: "A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todos, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía".

Asimismo, Marcelo Gallardo extendió su opinión sobre la eliminación de descensos y dijo: "Hay opiniones dispares y las respeto, pero me gusta que el fútbol argentino estuviera en evolución. Entonces, ¿por qué estamos todos sospechando de todos? Yo quiero ser parte del fútbol argentino. Lo valoro y lo vivo con mucha intensidad. Pero me gustaría tener reglas más claras", sentenció .