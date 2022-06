Marcelo Gallardo: la charla con Luis Suárez y el palo que le tiró a la dirigencia de River

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Villa recibió una pésima noticia antes del partido de Boca con Central Córdoba

Marcelo-Gallardo-River-1.jpg

Gallardo, además, admitió que habló con el delantero uruguayo Luis Suárez.

Cómo fue la charla de Gallardo con Luis Suárez

"Hablé con él, hay respeto, le pregunté qué va a hacer de su vida y si le interesaba venir a una institución como la nuestra. Hay que tener paciencia. No sabemos si se puede dar más allá de nuestro interés y de que haya valorado la propuesta", precisó.

Luis-Suarez-Atletico-de-Madrid-Alaves.jpg

El Muñeco y la falta de eficacia de River

Respecto del empate sin goles con el "Decano" dijo: "Nos faltó la puntada final. Generamos seis o siete chances que no pudimos convertir. Los merecimientos no cuentan, pero creo que hicimos los méritos suficientes como para ganar el partido".

Gallardo-River.jpg

"El segundo tiempo fue un monólogo pero no lo pudimos abrir. Con el resultado puesto puede parecer que no le encontramos la vuelta al partido pero creo que no fue así", añadió.

Gallardo añadió que el volante colombiano Juan Fernando Quintero "todavía no está al ciento por ciento" y que el equipo todavía "está en proceso en un campeonato que lleva solo dos fechas".