Tras la cancelación de la Finalissima que se iba a disputar frente a España el próximo 27 de marzo, la Selección Argentina confirmó un partido amistoso de despedida previo a la próxima Copa del Mundo. Más precisamente, será el 31 de marzo próximo, y el rival será Guatemala.
La Selección Argentina confirmó un amistoso previo al Mundial 2026: cuándo y contra qué selección será
La Selección Argentina tendrá la despedida en el país previo al Mundial 2026, y el partido amistoso no se jugará en cancha de River
Con sede y estadio por conrfirmarse, lo que sí se sabe es que los dirigidos por Scaloni realizarán una semana de entrenamientos en el país, en lo que será la última prueba antes del Mundial 2026.
la Selección Argentina jugará un amistoso ante Guatemala
Aunque se busca que sea una despedida ante el público local, el Estadio Monumental no está disponible debido a una serie de conciertos de AC/DC. Por ello, se evalúa jugar en el interior del país o La Bombonera, como ya ha sucedido en otras oportunidades.
Este amistoso será clave para Scaloni antes de dar la lista definitiva para la Copa del Mundo, donde Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City.
"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la AFA en un comunicado.
Podría ser el último partido de Messi en el país
Este partido amistoso no será uno más, ya que los tiempos marcan que podría ser el último de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Claro, el próximo Mundial será el último del diez con la celeste y blanca.
Pese a esto, varios son los hinchas argentinos que salieron a criticar la jerarquía del rival, algo que viene pasando desde hace varios partidos amistosos atrás.