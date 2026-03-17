La Selección Argentina confirmó un amistoso previo al Mundial 2026: cuándo y contra qué selección será

Este amistoso será clave para Scaloni antes de dar la lista definitiva para la Copa del Mundo, donde Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

guatemala Guatemala, el rival de Argentina previo al Mundial 2026.

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la AFA en un comunicado.

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La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala



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Podría ser el último partido de Messi en el país

Este partido amistoso no será uno más, ya que los tiempos marcan que podría ser el último de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Claro, el próximo Mundial será el último del diez con la celeste y blanca.

Pese a esto, varios son los hinchas argentinos que salieron a criticar la jerarquía del rival, algo que viene pasando desde hace varios partidos amistosos atrás.